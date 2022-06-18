На ПМЭФ Кубань заключила 30 соглашений на 204 млрд рублей

При условии реализации всех соглашений, регион получит огромный импульс развития экономики. Со своей стороны, готовы оказывать инвесторам помощь – в крае действует самый широкий пакет мер господдержки, – сказал губернатор Вениамин Кондратьев.
При условии реализации всех соглашений, регион получит огромный импульс развития экономики. Со своей стороны, готовы оказывать инвесторам помощь – в крае действует самый широкий пакет мер господдержки, – сказал губернатор Вениамин Кондратьев.
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