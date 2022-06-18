Царьград

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На ПМЭФ Кубань заключила 30 соглашений на 204 млрд рублей

На ПМЭФ Кубань заключила 30 соглашений на 204 млрд рублей

При условии реализации всех соглашений, регион получит огромный импульс развития экономики. Со своей стороны, готовы оказывать инвесторам помощь – в крае действует самый широкий пакет мер господдержки, – сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

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