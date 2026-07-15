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FiNE NEWS

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Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах нескольких российских городов

Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в ряде российских аэропортов. Это касается воздушных судов в аэропортах Бугульмы, Казани, Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска и Чебоксар.

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