Флагман Samsung меркнет на его фоне, складки действительно нет. Живые фото и видео Oppo Find N

Проверенный сетевой инсайдер под ником Ice Universe, который часто публикует эксклюзивные материалы, выложил видеоролики и фотографии, демонстрирующие в реальности смартфон Oppo Find N.
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