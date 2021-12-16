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Флагман Samsung меркнет на его фоне, складки действительно нет. Живые фото и видео Oppo Find N

Флагман Samsung меркнет на его фоне, складки действительно нет. Живые фото и видео Oppo Find N

Проверенный сетевой инсайдер под ником Ice Universe, который часто публикует эксклюзивные материалы, выложил видеоролики и фотографии, демонстрирующие в реальности смартфон Oppo Find N.

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