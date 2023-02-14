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Лига чемпионов. 1/8 финала. «ПСЖ» против «Баварии», «Милан» примет «Тоттенхэм»

Лига чемпионов. 1/8 финала. «ПСЖ» против «Баварии», «Милан» примет «Тоттенхэм»

«ПСЖ» примет «Баварию» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В другом матче дня «Милан» сыграет с «Тоттенхэмом».

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