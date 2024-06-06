Шойгу и секретарь Совбеза Белоруссии Вольфович обсудили сотрудничество

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу и государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович провели встречу в Алма-Ате, где обсудили международную повестку и сотрудничество.
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