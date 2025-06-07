И отметил цинизм в высказываниях Мерца в поддержку киевского режима Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к президенту Бундестага Юлии Клёкнер и лидерам политических фракций парламента Германии.
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