Тактика «серой зоны»: описан сценарий нападения российского аппарата на спутники Starlink Наблюдение за западным спутником, работающим в интересах Украины, группой российских военных спутников демонстрирует возможности, которые могут представлять угрозу для коммерческих спутниковых группировок, таких как Starlink Илона Маска.
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