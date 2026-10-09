Тактика «серой зоны»: описан сценарий нападения российского аппарата на спутники Starlink Наблюдение за западным спутником, работающим в интересах Украины, группой российских военных спутников демонстрирует возможности, которые могут представлять угрозу для коммерческих спутниковых группировок, таких как Starlink Илона Маска.