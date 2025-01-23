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В Госдуме заявили, что песни Газманова и Shaman начнут изучать в школах

Учащиеся классов с 1-го по 8-й с 1 сентября 2025 года могут начать изучать на уроках музыки патриотические песни современных российских авторов, в том числе — заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman, и народного артиста РФ Олега Газманова.

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