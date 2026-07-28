Сергей Косенко получил досудебную претензию от Инстасамки и резко ответил на обвинения в использовании её голоса

Сергей Косенко резко ответил Инстасамке на претензии из-за его новой песни. Блогер заявил, что получил от команды певицы предсудебную жалобу: артистка считает, что в композиции был использован её голос, сгенерированный с помощью искусственного интеллекта.
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