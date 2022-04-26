Тиафу о том, как отыграл сет и брейк у Лайовича: «Мне было трудно двигаться, дышать и все такое. Физио меня спас»

Американец Фрэнсис Тиафу рассказал о проблемах со здоровьем в первом круге в Эшториле. Он отыграл сет и брейк у Душана Лайовича – 2:6, 7:5, 6:0.

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