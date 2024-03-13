Украинские АЭС переходят на американское топливо На Хмельницкую АЭС завезли американское топливо. Оператор украинских станций сообщил, что АЭС страны полностью переводят на топливные сборки Westinghouse.
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Украинские АЭС переходят на американское топливо На Хмельницкую АЭС завезли американское топливо. Оператор украинских станций сообщил, что АЭС страны полностью переводят на топливные сборки Westinghouse.
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