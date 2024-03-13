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Пронедра

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Украинские АЭС переходят на американское топливо

Украинские АЭС переходят на американское топливо На Хмельницкую АЭС завезли американское топливо. Оператор украинских станций сообщил, что АЭС страны полностью переводят на топливные сборки Westinghouse.

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