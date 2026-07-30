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Аргументы недели

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Итальянца отправили в тюрьму за создание поддельного античного амфитеатра

Итальянца отправили в тюрьму за создание поддельного античного амфитеатра

В итальянской провинции Виченца поставлена точка в громком деле о туристическом обмане. Местный житель Франко Малоссо годами водил туристов на откровенный новодел, выдавая его за бесценный археологический памятник.

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