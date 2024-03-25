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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тайрон Лю недоволен игрой в матче с «Сиксерс»: «У нас в команде взрослые ребята. Они сами все понимают»

Главный тренер «Клипперс» выразил недовольство игрой команды, но не стал вдаваться в подробности. «У нас в команде взрослые ребята.

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