Какие женские сумочки были популярны в СССР? (ФОТО)

Элегантные клатчи, вместительные саквояжи, яркие холщовые сумки и портфели из экоматериалов. Кажется, эти сумочки снова в тренде! Советские женщины не отставали от мировой моды, хотя многие заграничные вещи им были недоступны.
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