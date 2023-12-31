РБК СТИЛЬ
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РБК СТИЛЬ

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Новогодние каникулы на «РБК Стиль»

Новогодние каникулы на «РБК Стиль»

Чтобы праздники были насыщенными, подготовили для вас культурную афишу января, традиционные подборки «Чем заняться дома» (если в обещанные морозы не захочется выходить из дома) и несколько занимательных и полезных текстов для неспешного чтения.

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