Новогодние каникулы на «РБК Стиль»

Чтобы праздники были насыщенными, подготовили для вас культурную афишу января, традиционные подборки «Чем заняться дома» (если в обещанные морозы не захочется выходить из дома) и несколько занимательных и полезных текстов для неспешного чтения.
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