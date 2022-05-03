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30 лет «дружбы» с Западом затянули экономику России в технологическую трясину

30 лет «дружбы» с Западом затянули экономику России в технологическую трясину

Предприниматель, президент ООО «Новое Содружество» и ассоциации «Росспецмаш», председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Константин Бабкин в программе «Открытая студия» рассказал о реальной ситуации в сельхозмашиностроении, о том, зависимо ли сельское хозяйство от зарубежной сельхозтехники, есть ли угроза дефицита продовольствия, о программе экономического развития России, задачах реиндустриализации, уроках конфронтации с Западом.

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