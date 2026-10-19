Шахта №37/40 в городе Зверево Красносулинского района Ростовской области, находящаяся в стадии конкурсного производства с ноября 2024 года, за три месяца не нашла покупателя, после чего её стартовая цена была снижена с 275,4 до 50 миллионов рублей.
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