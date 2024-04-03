Появились потрясающие подробности сильнейшего в этом веке смертельного землетрясения на Тайване

Сильнейшее за последние 25 лет землетрясение на Тайване унесло жизни четырех человек и ранило по меньшей мере 50, а также привело к обрушению зданий, перебоям в подаче электроэнергии и оползням на острове.
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