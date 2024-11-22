Александр Прудник: «Россия совершает единственно верный цивилизационный выбор»

«Россия совершает единственно верный цивилизационный выбор, запустив на государственном уровне программы поддержки семьи и детства, а основой демографической стратегии сделав семейноцентризм», — считает старший научный сотрудник Института политической психологии Александр Прудник, рассуждая о том, почему защита семейных ценностей в современных условиях является залогом будущего всей страны.
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