Александр Прудник: «Россия совершает единственно верный цивилизационный выбор»

«Россия совершает единственно верный цивилизационный выбор, запустив на государственном уровне программы поддержки семьи и детства, а основой демографической стратегии сделав семейноцентризм», — считает старший научный сотрудник Института политической психологии Александр Прудник, рассуждая о том, почему защита семейных ценностей в современных условиях является залогом будущего всей страны.