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На Курской АЭС рассказали о ситуации после обстрела ВСУ

На Курской АЭС рассказали о ситуации после обстрела ВСУ

Работа Курской АЭС продолжается в штатном режиме после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины тремя ракетами «Точка-У», радиационный фон остается в норме в окрестностях станции, рассказали на предприятии.

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