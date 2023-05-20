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Исследователи высоких широт России отметили свой профессиональный праздник в Москве

Исследователи высоких широт России отметили свой профессиональный праздник в Москве

В честь празднования юбилейного Дня полярника в Москве состоялось открытое заседание Совета межрегиональной общественной организации «Ассоциация полярников».

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