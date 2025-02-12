В Барнауле снег убирают 65 машин и 134 дорожника. На каких улицах наводят порядок?

Очищают в том числе подходы к пешеходным переходам, лестничные марши и остановки В Барнауле днем 12 февраля в уборке снега задействовали 65 единиц техники и 134 дорожных рабочих "Автодорстроя", сообщили в мэрии.
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