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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Барнауле снег убирают 65 машин и 134 дорожника. На каких улицах наводят порядок?

В Барнауле снег убирают 65 машин и 134 дорожника. На каких улицах наводят порядок?

Очищают в том числе подходы к пешеходным переходам, лестничные марши и остановки В Барнауле днем 12 февраля в уборке снега задействовали 65 единиц техники и 134 дорожных рабочих "Автодорстроя", сообщили в мэрии.

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