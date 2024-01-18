Politico: в ЕС просят расследовать выборы в Сербии и могут назначить перевыборы

Высокопоставленные чиновники внешнеполитических ведомств ЕС призвали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен расследовать выборы в Сербии и сообщения о якобы имевших место фальсификациях в ходе голосования.
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