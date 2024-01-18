Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 231 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Кушнарев
    слышь ты,налитик,а поставки "Леопардов","Мардеров" ,боеприпасов и т.д не втянули немцев в открытую агрессию против Ро...Бондарев: поставк...
  • авдей НА
    Никто их ассемилировать не собираеться себе дороже отработал собирайся и уезжай нечего жить здесь вместе с семьей вах...СК хочет возбудит...
  • АндрейБорков
    "Свободные новост...

Politico: в ЕС просят расследовать выборы в Сербии и могут назначить перевыборы

Politico: в ЕС просят расследовать выборы в Сербии и могут назначить перевыборы

Высокопоставленные чиновники внешнеполитических ведомств ЕС призвали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен расследовать выборы в Сербии и сообщения о якобы имевших место фальсификациях в ходе голосования.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ГМ
Георгий Михалев
Протестующих расстреливать из пулеметов, нахрен.
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх