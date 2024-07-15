Андрей Белоусов поздравил соединения, освободившие Урожайное в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов в понедельник, 15 июля, поздравил командование и личный состав 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознаменной ордена Суворова II степени бригады, а также 40-й отдельной гвардейской дважды Краснознаменной Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты с освобождением населенного пункта Урожайное.
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