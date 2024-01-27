В горле ком… 21 января около 10 утра киевская хунта нанесла удар по рынку «Меркурий» в Кировском районе Донецка.
В горле ком… Война потихонечку переносится на территорию России
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Пока Россия работает по принципу они за все ответят так и будет, перешли красные линии и прочую чушь несут, так и будет. Да парни герои работаю и выполняют свой долг защищая интересы России и народа, веры, а вот сомнения среди минобороны и генштаба вызывают большие сомнения.
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12 час.
Валерий Симоненко
Не Мин.обороны причина, хотя доля его вины в этом !Иерихонском топтании" ВС РФ есть, но ВСЯ политика России как внутри, так и в международных делах на протяжение почти ДВАДЦАТИ лет ТАКОВА! И с этим ни чего не поделаешь. И ЭТО тянет Россию в пропасть. Ввергает её во всё бОльшие и бОльшие конфликты со всё боелее и более ужасными последствиями, вплоть до уничтожения России в том виде, в котором она ПОКА ЕЩЁ существует. А причина в СТРАХЕ перед принятием ответственными действиями, в боязни "как бы чего из этого не вышло", в ДОБРОВОЛЬНОЙ ОТДАЧЕ ИНИЦИАЬИВЫ, ЛЮБОЙ ИНИЦИАИВЫ. В НЕ УМЕНИИ продумывать и доводить дело ДО АКОНЦА, и УХОДИТЬ в случае непредвиденных, ДАЖЕ НЕЗНАЧИТЕДЬНЫХ препятствий! Т. е., грубо говоря, в СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ТРУСОСТИ руководства. Нет, армия воюет ГЕРОЙСКИ и инициативно, но её СУОВЫВАЕТ БЕХИНИЦИАТИВНОСТЬ, БОЯЗНЬ ИНИЦИАТИВЫ, ОТСУТСВТИЕ ВОЛИ среди ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА Эта БОЯЗНЬ и СПРОВАЦИРОВАЛА наших бывш8их потенциальных, а теперь реальных, врагов на наглость и открытые ВРАЖДЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ!
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5 час.
Тим Греков
Зачем победа, главное маневры
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4 час.
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