Консервативный блок ХДС/ХСС победил на выборах в Германии

В Германии на выборах в парламент, которые прошли в минувшее воскресенье, 24 февраля, победу одержал консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов ХДС/ХСС, набравший 28,6% голосов.
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