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«Шум времени» Алексея Учителя откроет кинофестиваль «Маяк» в Геленджике

«Шум времени» Алексея Учителя откроет кинофестиваль «Маяк» в Геленджике

Фильм Алексея Учителя «Шум времени» станет фильмом открытия IV фестиваля актуального российского кино «Маяк», который пройдет в Геленджике с 3 по 8 октября 2026 года.

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