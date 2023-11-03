Квартирные дела обернулись в пользу жительницы Севастополя

Жительница Севастополя подала в суд на застройщика и попросила взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Крымградо» (далее - ООО «Крымградо») неустойку за нарушение предусмотренного договором срока передачи объекта долевого строительства (квартиры) в размере 239653,33 руб.