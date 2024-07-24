Астраханский театр выиграл грант Всероссийского конкурса по поддержке постановок по произведениям Пушкина

Свою пушкинскую постановку – оперу «Русалка» - он покажет в конце августа. К 225-летию со дня рождения великого поэта в стране был объявлен конкурс по поддержке новых постановок по произведениям Александра Пушкина.
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