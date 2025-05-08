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Царьград

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Украинские спецслужбы готовят провокации в Донецке: Марочко предупредил

Украинские спецслужбы готовят провокации в Донецке: Марочко предупредил

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о высокой вероятности провокаций в Донецке. По данным разведки, украинские спецслужбы планируют акции в городах Северск и Часов Яр, чтобы ослабить доверие к российскому руководству.

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