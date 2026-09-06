Большие проблемы у Максима Галкина* в России начались 1 марта. Их больше не ждут в Кремле, их не зовут на федеральные каналы, их деньги заканчиваются, а публика, вместо восхищения, испытывает к ним лишь брезгливость и жалость.
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