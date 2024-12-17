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Сегодня в Керчи простились с земляками, погибшими в ходе специальной военной операции

Сегодня в Керчи простились с земляками, погибшими в ходе специальной военной операции

Сегодня в Керчи простились с земляками, погибшими в ходе специальной военной операции.Руслан Андреевич Жаров в июне 2023 года заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации на прохождение военной службы в зоне специальной военной операции.

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