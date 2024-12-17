Сегодня в Керчи простились с земляками, погибшими в ходе специальной военной операции.Руслан Андреевич Жаров в июне 2023 года заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации на прохождение военной службы в зоне специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии