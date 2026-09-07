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Регионы России

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Глава OpenAI сообщил о значительном водопотреблении ChatGPT

Глава OpenAI сообщил о значительном водопотреблении ChatGPT

2 сентября глава OpenAI Сэм Альтман на подкасте Sources заявил, что 38 000 запросов к ChatGPT расходуют примерно столько же воды, сколько требуется для производства одного калифорнийского миндаля.

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