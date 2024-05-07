Экс-игрок "Рубина" Попов объяснил ненависть к "Зениту" нищетой и бедностью

Экс-игрок казанского "Рубина" Алексей Попов в интервью Legalbet заявил, что болельщики воронежского "Факела" активно высказывали негативное отношение в адрес петербургского "Зенита" по ходу игры 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за большой разницы в бюджетах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии