Минюст исключил Евгения Понасенкова из реестра иноагентов

Министерство юстиции России исключило блогера Евгения Понасенкова из реестра иностранных агентов. Об этом 11 сентября сообщается на сайте ведомства.
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