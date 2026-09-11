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Минюст исключил Евгения Понасенкова из реестра иноагентов

Минюст исключил Евгения Понасенкова из реестра иноагентов

Министерство юстиции России исключило блогера Евгения Понасенкова из реестра иностранных агентов. Об этом 11 сентября сообщается на сайте ведомства.

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