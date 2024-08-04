В центре общественного внимания вновь оказалась деятельность добровольных народных дружин (ДНД). Многие возлагают на них большие надежды, но без изменений в законодательстве даже облачённые в каски и бронежилеты народные дружинники не смогут дать отпор мигрантам.
"АДСКИЕ ПОРЯДКИ" ОТ "ШАРИАТСКИХ ПАТРУЛЕЙ": ПОЧЕМУ РУССКИЕ НЕ МОГУТ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ БАНДИТОВ-МИГРАНТОВ
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андрей александров
А что не слышно о росгвардии в решении этих проблем?
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14 час.
M
Malina
Надо проверять не только чиновников, продающих паспорта, но и "правозащитников". А почему не депортируют "хулиганов"( по версии прокуратуры) вместе с многочисленными родичами? Ведь полиции теперь разрешено делать без решения суда. Почему до сих пор не закрыты границы для "незаменимых спецов"??? Всех лоббистов завоза "незаменимых спецов" - под следствие и на нары!!! Но, главное - кардинально изменить Законы о "соотечественниках"...
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14 час.
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