"АДСКИЕ ПОРЯДКИ" ОТ "ШАРИАТСКИХ ПАТРУЛЕЙ": ПОЧЕМУ РУССКИЕ НЕ МОГУТ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ БАНДИТОВ-МИГРАНТОВ

M

Malina

Надо проверять не только чиновников, продающих паспорта, но и "правозащитников". А почему не депортируют "хулиганов"( по версии прокуратуры) вместе с многочисленными родичами? Ведь полиции теперь разрешено делать без решения суда. Почему до сих пор не закрыты границы для "незаменимых спецов"??? Всех лоббистов завоза "незаменимых спецов" - под следствие и на нары!!! Но, главное - кардинально изменить Законы о "соотечественниках"...