БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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"АДСКИЕ ПОРЯДКИ" ОТ "ШАРИАТСКИХ ПАТРУЛЕЙ": ПОЧЕМУ РУССКИЕ НЕ МОГУТ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ БАНДИТОВ-МИГРАНТОВ

"АДСКИЕ ПОРЯДКИ" ОТ "ШАРИАТСКИХ ПАТРУЛЕЙ": ПОЧЕМУ РУССКИЕ НЕ МОГУТ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ БАНДИТОВ-МИГРАНТОВ

В центре общественного внимания вновь оказалась деятельность добровольных народных дружин (ДНД). Многие возлагают на них большие надежды, но без изменений в законодательстве даже облачённые в каски и бронежилеты народные дружинники не смогут дать отпор мигрантам.

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Комментарии
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андрей александров
А что не слышно о росгвардии в решении этих проблем?
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14 час.
M
Malina
Надо проверять не только чиновников, продающих паспорта, но и &quot;правозащитников&quot;. А почему не депортируют &quot;хулиганов&quot;( по версии прокуратуры) вместе с многочисленными родичами? Ведь полиции теперь разрешено делать без решения суда. Почему до сих пор не закрыты границы для &quot;незаменимых спецов&quot;??? Всех лоббистов завоза &quot;незаменимых спецов&quot; - под следствие и на нары!!! Но, главное - кардинально изменить Законы о &quot;соотечественниках&quot;...
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14 час.

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