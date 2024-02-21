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10 классических фильмов, которые на самом деле ремейки

10 классических фильмов, которые на самом деле ремейки

Прежде чем кричать, что ремейки — это свинство, задумайтесь. Вдруг ваш любимый фильм в детстве тоже был ремейком? фото: кадры из фильмовОтступникиMou gaan dou (2002) фото: кадр из фильмаThe Departed (2006) фото: кадр из фильмаПересказ азиатских фильмов на голливудском языке — типовое и массовое ремесло американских киноделов.

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