Генеральный директор Google Сундар Пичаи объявляет об изменениях в руководстве компании

Генеральный директор Google Сундар Пичаи объявил о перестановках в руководстве компании. Прабхакар Рагхаван, который возглавлял поисковые системы и рекламные продукты Google, покидает свой пост после 12 лет работы в компании.
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