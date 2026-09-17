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Царьград

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Еврокомиссия запретила соцсети для детей младше 13 лет

Еврокомиссия запретила соцсети для детей младше 13 лет

В Брюсселе Урсула фон дер Ляйен представила KIDS Act, направленный на защиту детей в интернете. Законопроект устанавливает минимальный возраст для соцсетей в 15 лет и запрещает доступ детям младше 13.

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