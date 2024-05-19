Новые схемы. Поддельные сайт «туров» лишают россиян сбережений

Мошенники в этом году изобрели несколько новых схем для лчередного незаконного обогащения. Руководитель проектов Центра цифровых технологий управления Института информационных систем ГУУ Андрей Стариковский рассказал о создании большого количества фальшивых «турагентств» — сайтов-однодневок для якобы бронирования билетов и отелей, а также подделывании QR-кодов для оплаты покупок.