Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"По указке Кремля": Так Алиева могли подставить только свои. Чем ответит Россия?

"По указке Кремля": Так Алиева могли подставить только свои. Чем ответит Россия?

Царьград Коллаж Царьграда Зашевелился уж на сковородке - именно этой фразой можно охарактеризовать действия азербайджанских провластных СМИ после того, как появилась реальная угроза закрытия рынков "Садовод" и "Фуд Сити", но для них, конечно же, не существует нарушения законов, а всё якобы "по указке Кремля".

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