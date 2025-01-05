БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 387 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Хамдан Джабер
    А, почему, собственно говоря, пошла шумиха об унижении? Это политический заказ или такое рвение? Во-первых эта герман...«Знай свое место,...
  • kornilenko28 корниленко
    Уже не раздражает а просто бесит эта беззубостьКак за счет росси...

Зачем Украине новые граждане-иностранцы? ﻿

Зачем Украине новые граждане-иностранцы? ﻿

Сергей СТРЕЛЕЦКИЙ   Пока людоловы из ТЦК силком отправляют на смерть все новые и новые партии украинцев, обосновывая это защитой пресловутой свободы и «незалежности» (нет ни того, ни другого), киевский режим готовится к масштабной «инвентаризации» собственных граждан.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх