Зачем Украине новые граждане-иностранцы? ﻿

Сергей СТРЕЛЕЦКИЙ Пока людоловы из ТЦК силком отправляют на смерть все новые и новые партии украинцев, обосновывая это защитой пресловутой свободы и «незалежности» (нет ни того, ни другого), киевский режим готовится к масштабной «инвентаризации» собственных граждан.