Путин подчеркнул, что Россия не позволит никому вмешиваться в свои внутренние дела

Россия никому не позволит вмешиваться во внутренние дела государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего послания к Федеральному собранию, онлайн-трансляцию послания можно посмотреть на нашем сайте .
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