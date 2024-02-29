Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Путин подчеркнул, что Россия не позволит никому вмешиваться в свои внутренние дела

Путин подчеркнул, что Россия не позволит никому вмешиваться в свои внутренние дела

Россия никому не позволит вмешиваться во внутренние дела государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего послания к Федеральному собранию, онлайн-трансляцию послания можно посмотреть на нашем сайте .

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