Marex Group расширяет присутствие в Азии через поглощение клиринговой компании BPI

Британский финансовый брокер Marex Group официально объявил о достижении соглашения по приобретению сингапурской компании Bright Point International (BPI), специализирующейся на предоставлении клиринговых услуг на азиатских рынках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии