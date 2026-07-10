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Marex Group расширяет присутствие в Азии через поглощение клиринговой компании BPI

Marex Group расширяет присутствие в Азии через поглощение клиринговой компании BPI

Британский финансовый брокер Marex Group официально объявил о достижении соглашения по приобретению сингапурской компании Bright Point International (BPI), специализирующейся на предоставлении клиринговых услуг на азиатских рынках.

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