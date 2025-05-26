Союз нерушимый или разрушенный?

Компанцев Сергей

там не автор а вроде берарис написал что не соответствует действительности , а проводила сама берарусия референдум с 2 вопросами о выходе ее из СССР или нет , вот Крым почему то провел свой референдум в 91 году о выходе из УССР в обновленный СССР с 2 вопросами да или нет Украина признала его но частично это факт юридический