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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Союз нерушимый или разрушенный?

Союз нерушимый или разрушенный?

На днях советник президента РФ, ответственный секретарь Петербургского международного форума уверенно заявил, что процедура ликвидации Советского Союза была нарушена, а поэтому юридически он существует до сих пор.

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Комментарии
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t
tolip
Три гондона
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13 час.
Компанцев Сергей
там не автор а вроде берарис  написал что не соответствует действительности , а проводила сама берарусия референдум с 2 вопросами о выходе ее из СССР или нет , вот Крым почему то провел свой  референдум в 91 году о выходе из УССР в обновленный СССР  с 2 вопросами да или нет Украина признала его но частично это факт юридический
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8 час.
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