На днях советник президента РФ, ответственный секретарь Петербургского международного форума уверенно заявил, что процедура ликвидации Советского Союза была нарушена, а поэтому юридически он существует до сих пор.
Союз нерушимый или разрушенный?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
t
tolip
Три гондона
Ответить
13 час.
Компанцев Сергей
там не автор а вроде берарис написал что не соответствует действительности , а проводила сама берарусия референдум с 2 вопросами о выходе ее из СССР или нет , вот Крым почему то провел свой референдум в 91 году о выходе из УССР в обновленный СССР с 2 вопросами да или нет Украина признала его но частично это факт юридический
Ответить
8 час.
Свежие комментарии