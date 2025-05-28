Более 130 делегаций примут участие в международной встрече в НЦ "Россия"

Встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, поможет выработать новые подходы по укреплению международного мира и стабильности, заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам XIII Международной встречи по вопросам безопасности в Национальном центре "Россия", сообщается в Telegram-канале центра.