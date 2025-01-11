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LRT: в Литве разгорелся скандал из-за замминистра финансов, празднующего 9 мая

LRT: в Литве разгорелся скандал из-за замминистра финансов, празднующего 9 мая

В Литве разгорелся скандал из-за нового заместителя министра финансов Валентина Гаврилова, который поздравлял своих подписчиков в социальных сетях с Днем Победы и утверждал, что продолжит отмечать 9 мая, поскольку эта дата важна для его семьи.

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