Лавров подтвердил позицию России и Китая против политики смены режимов и санкций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье, опубликованной в газете «Коммерсантъ» к 25-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заявил, что Москва и Пекин отстаивают необходимость дипломатического разрешения международных конфликтов и не приемлют политику «смены режимов», «двойных стандартов» и односторонних санкций.
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