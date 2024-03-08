В Казани проходят мероприятия в честь Международного женского дня

В Казани пройдут различные мероприятия, посвященные женскому празднику и семейным ценностям. В Национальном музее Республики Татарстан проходит серия лекций и мастер-классов под названием "Женщина в мифах и легендах".
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