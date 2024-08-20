Зеленский: Российские объекты являются законными целями для Украины

Зеленский попросил послов поработать над продлением разрешения на удары по территории России Президент Владимир Зеленский призвал украинских дипломатов сотрудничать с западными державами с целью продления разрешения на использование переданного ими Украине дальнобойного оружия для нанесения ударов по территории России.