Зеленский: Российские объекты являются законными целями для Украины

Зеленский попросил послов поработать над продлением разрешения на удары по территории России Президент Владимир Зеленский призвал украинских дипломатов сотрудничать с западными державами с целью продления разрешения на использование переданного ими Украине дальнобойного оружия для нанесения ударов по территории России.
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